Ученым Петербурга предоставят гранты на проведение исследований

В общей сложности город выделит на эти цели 14 млн рублей.

Научные организации, образовательные учреждения, ассоциации и союзы, научные работники, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций и ИП Северной столицы смогут получить гранты в форме субсидий на проведение исследований. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга. Как сообщила пресс-служба Смольного, в общей сложности на поддержку учёных выделено 14 млн рублей.

Известно, что гранты будут предоставлены на конкурсной основе. Их можно использовать для возмещения затрат на производство, а также выполнение работ научно-технической деятельности в области прикладной химии, физики, электроники. информационных технологий, энергосберегающих технологий, медицины, биологии, социологии, экономики.

Максимальный размер гранта будет равен 400 тыс. рублей для юрлиц и 200 тысяч рублей для физлиц.

Ранее мы сообщили о том, что до 1 октября петербуржцы могут сделать выбор в пользу социальных льгот вместо денежной компенсации.

Фото: Правительство Петербурга