Смольный передаст гранты шести госэкзамен на допподготовку рабочих

Также педагогам школ выделят дополнительные средства на классное руководство.

Смольный принял решение о передаче грантов на допподготовку почти 500 рабочих 6-тр вузам Северной столицы, в которых действуют программы среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мера поддержки призвана восполнить дефицит кадров по целому ряду специальностей в городе.

Кроме того, в связи с повышенной нагрузкой на учителей школ и из-за роста числа классов, решено выделить средства для доплаты за классное руководство. Сейчас федеральной поддержкой обеспечены 20 тыс. педагогов из Петербурга, после нового постановления к этому числу прибавится ещё 400 человек.

Ранее мы сообщили о том, что сборники стихов "Души прекрасные порывы" к 300-летию прокуратуры закупает Смольный.

Фото: Пресс-служба Смольного