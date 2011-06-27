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Сборники стихов "Души прекрасные порывы" к 300-летию прокуратуры закупает Смольный
Сегодня, 20:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Сборники стихов "Души прекрасные порывы" к 300-летию прокуратуры закупает Смольный

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В аукционной документации указали, что закупку проводят для формирования у читателей "уважения к истории прокуратуры, ветеранам прокурорской службы".

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ищет поставщика на изготовление 1000 сборников стихов под названием "Души прекрасные порывы". Сборник посвящен 300-летию прокуратуры. Об этом пишет "Фонтанка".

В аукционной документации указали, что закупку проводят для формирования у читателей "уважения к истории прокуратуры, ветеранам прокурорской службы". Это хотят сделать с помощью рассказала об истории ведомства через художественно-поэтические образы.

Комитет планирует получить тысячу книг объемом в 264 страницы не позднее 31 декабря. Напомним, прокуратура отметила круглую дату 12 января 2022 года.

Фото: Piter.tv
 

Теги: госзакупки, души прекрасные порывы, стихи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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