Сборники стихов "Души прекрасные порывы" к 300-летию прокуратуры закупает Смольный

В аукционной документации указали, что закупку проводят для формирования у читателей "уважения к истории прокуратуры, ветеранам прокурорской службы".

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ищет поставщика на изготовление 1000 сборников стихов под названием "Души прекрасные порывы". Сборник посвящен 300-летию прокуратуры. Об этом пишет "Фонтанка".

В аукционной документации указали, что закупку проводят для формирования у читателей "уважения к истории прокуратуры, ветеранам прокурорской службы". Это хотят сделать с помощью рассказала об истории ведомства через художественно-поэтические образы.

Комитет планирует получить тысячу книг объемом в 264 страницы не позднее 31 декабря. Напомним, прокуратура отметила круглую дату 12 января 2022 года.

Фото: Piter.tv

