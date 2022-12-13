Ленобласть оказалась среди лидеров в рейтинге регионов РФ по грантовой поддержке бизнеса

За 2022 год регион выдал 100 грантов. Их общая сумма составила 49 млн рублей.

За прошедший год бизнесменам 47-ого региона было 100 грантов Минэкономразвития РФ на общую сумму 49 млн рублей. Их размер составил 100 до 500 тыс. рублей. Таким образом, Ленобласть оказалась одним из лидеров топа регионов страны по грантовой поддержке предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светланы Нерушай, социальные предприниматели в регионе получают поддержку по нескольким механизмам. Помимо грантов, им предоставляются льготные кредиты, специальные образовательные программы и имущественная поддержка

За прошедшие 12 месяцев Минэкономразвития РФ вручило гранты 2,2 тыс. социальным предпринимателям на реализацию проектов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти окажут поддержку бережливым предприятиям.

Фото: Правительство Ленобласти