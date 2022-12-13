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В Ленобласти окажут поддержку бережливым предприятиям
Сегодня, 10:54
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В Ленобласти окажут поддержку бережливым предприятиям

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Регион расширяет рамки нацпроекта "Производительность труда".

Власти Ленобласти расширили перечень компаний, короче могут быть включены в нацпроект "Производительность труда" в рамках поддержки бережливых технологий. Соответствующий порядок был утверждён на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов, благодаря специальному порядку каждый регион получает право самостоятельно выбирать производства, которым необходимо повышение производительности. Это поможет улучшить показатели в различных отраслях экономики.

Адресную поддержку готовы предоставить тем системообразующим предприятиям, которые состоят в  федеральном перечне, и чья выручка превышает 400 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в  2023 году Ленобласть выделит 120 млн рублей на обновление общественного транспорта.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, предпринимательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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