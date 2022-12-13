В Ленобласти окажут поддержку бережливым предприятиям

Регион расширяет рамки нацпроекта "Производительность труда".

Власти Ленобласти расширили перечень компаний, короче могут быть включены в нацпроект "Производительность труда" в рамках поддержки бережливых технологий. Соответствующий порядок был утверждён на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов, благодаря специальному порядку каждый регион получает право самостоятельно выбирать производства, которым необходимо повышение производительности. Это поможет улучшить показатели в различных отраслях экономики.

Адресную поддержку готовы предоставить тем системообразующим предприятиям, которые состоят в федеральном перечне, и чья выручка превышает 400 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году Ленобласть выделит 120 млн рублей на обновление общественного транспорта.

Фото: Правительство Ленобласти