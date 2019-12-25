Ленобласть стала одним из регионов-лидеров по выдаче грантов бизнесменам

Регион заняла четвёртую строчку рейтинга по версии Минэкономразвития РФ.

Согласно оценке эффективности российских регионов по версии Минэкономразвития РФ, Ленобласть стала одним из лучших субъектов по показателю выдачи грантов молодым предпринимателям. 47-ой регион расположился на четвертой строчке.Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что проекты стартаперов в Ленобласти поддерживают с текущего года. В течение 10-ти месяцев гранты на суммы от 100 до 500 тыс. рублей получили 35 начинающих бизнесменов. На обучающие курсы для них было выделено еще 17 млн рублей.

По словам председателя регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, обучающий процесс для предпринимателе проходил в центре "Мой бизнес": в конце обучения проекты необходимо было защитить перед комиссией. Одобрение получили проекты по импортозамещению производства ореховых паст и пластиковой посуды, семейного клуба с курсами по уходу за домашними животными, мобильного приложения и онлайн-футбольной школы.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Ленобласти ликвидировали 8 бесхозных скважин.

Фото: Правительство Ленобласти