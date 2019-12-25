В двух районах Ленобласти ликвидировали 8 бесхозных скважин

Всего проверку на территории региона пройдут 8678 подобных объектов.

В среду, 23 ноября, сотрудники Госэконадзора и специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти продолжили ликвидацию бесхозных заброшенных скважин. Работы велись во Всеволожском и Выборгском районах. Об этом сообщала пресс-служба регионального экокомитета.

Всего за день удалось одновременно заварить 8 заброшенных скважин, которые не имеют законных владельцев и никем не обслуживаются. Таким образом, их состояние оценили как аварийное.

На данный момент в Ленобласти находятся 8678 скважин. Специалисты поверят каждую из них.

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Фото: Госэконадзор Ленобласти