Ленобласть намерена предоставить гранты молодым бизнесменам

К конкурсу будут допущены предприниматели в возрасте до 25 лет. 100 победителей получат по 500 тыс. рублей на воплощение проектов.

В 47-ом регионе начался обучающий конкурс для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Победителями станут 100 бизнесменов, которым выделят 500 тысяч рублей на развитие инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Участники начнут обучение в конце ноября на базе центра "Мой бизнес". В программу входит поиск и развитие бизнес-идеи и бизнес-модели, поиск целевой аудитории, анализ конкурентов и выход на новые рынки сбыта. Дополнительно предприниматели будут развивать социальный эффект и личную эффективность.

Необходимые документы участникам помогут составить специальные коучи. Гранты лучшим из начинающих представителей бизнеса вручат в феврале 2023 года.

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Фото: Правительство Ленобласти