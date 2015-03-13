Ленобласть намерена предоставить гранты молодым бизнесменам

В 47-ом регионе начался обучающий конкурс для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Победителями станут 100 бизнесменов, которым выделят 500 тысяч рублей на развитие инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Участники начнут обучение в конце ноября на базе центра "Мой бизнес". В программу входит поиск и развитие бизнес-идеи и бизнес-модели, поиск целевой аудитории, анализ конкурентов и выход на новые рынки сбыта. Дополнительно предприниматели будут развивать социальный эффект и личную эффективность.
Необходимые документы участникам помогут составить специальные коучи. Гранты лучшим из начинающих представителей бизнеса вручат в феврале 2023 года.
Ранее мы сообщили о том, что предприятие во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии.
Фото: Правительство Ленобласти
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