Грант губернатора Ленобласти получат победители и призеры школьных олимпиад

В рамках губернаторской премии победителям полагается 240 000 рублей, а призерам — 120 000 рублей.

Стало известно, что четверо учеников ленинградских школ стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году. Александр Дрозденко подписал распоряжении о вручении грантов за заслуги школьникам. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба региональной администрации.

Ученица Кузьмоловской средней общеобразовательной школы №1 оказалась среди лучших по предмету "Искусство". Джамила Джалилова стала призером по предмету "Экология" из Сертоловского центра образования №2. В дисциплине "Технология" преуспела София Усарова из школы с углубленным изучением отдельных предметов №3 Всеволожска. Также титул лучшей забрала ученица Центра образования "Кудрово" Мария Фащевская в дисциплине "Немецкий язык".

В рамках губернаторской премии победителям полагается 240 000 рублей, а призерам — 120 000 рублей.

Ранее в Петербурге продолжается регистрация на чемпионат SPb AI Champ"21.

Фото: Piter.tv