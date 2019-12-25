Границы зеленых зон в Петербурге изменят ради строительства

Городские депутаты приняли решение о сокращении площадей трех садов и скверов. Столько же зон наоборот планируют расширять.

Парламентарии петербургского ЗакСа одобрили в первом чтении изменение границ нескольких зон зеленых насаждений в городе из-за планируемой застройки.

Решение было принято в отношении сквера ДОСААФ и Смольниского сада. В первом случае площадь территории уменьшится с 2,73 до 2,9 тыс. кв. м., а во втором - с 1,32 до 1,26 га. При этом в будущем депутаты готовятся урезать еще 6 объектов. Сокращения территорий будут проводиться ради строительства подъезда к центру сказок А. Пушкина, а также моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

Ряд зон наоборот готовятся расширить - речь идет о сквере у дома №49 по улице Седова, а также скверах на Дальневосточном проспекте, у Буферного парка, и о бульваре на улице Фучика. Также у площади Культуры создадут новую зону отдыха для горожан и туристов общей площадью в 3,39 тыс. кв. м.

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Фото: Piter.TV