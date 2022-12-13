В многоэтажке на улице Красных Партизан в Колпино нашли гранаты и тротил

Правоохранители прибыли на место после ссоры отца и сына в одной из квартир.

После вызова полиции, в квартире на улице Красных Партизан в Колпино были обнаружены 4 гранаты и тротил. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, взрывоопасное вещество и боеприпасы хранились в сейфе.

Изначально правоохранители проводили обыски после крупной ссоры отца и сына. Позже на место вызвали взрывотехников, которые обезвредили находки.

Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра.

Фото: Telegram / 112