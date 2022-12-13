Полиция разыскивает подозреваемого.

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. Об инциденте в полицию сообщили местные жители. Когда оперативники прибыли на место инцидента, то злоумышленник уже успел скрыться с места преступления. Очевидцы объяснили, что молодой человек сел в автомобиль "Ниссан" и уехал. В настоящее время он разыскивается. У подозреваемого может быть в руках автомат. Он также бросил в помещении что-то, напоминающее страйкбольную гранату. По предварительным ведениям в городе никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливаются. Брошенную машину полицейские обнаружили вблизи торгового центра "Сокол".

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника. пресс-служба МВД РФ по региону

Двое мужчин стреляли из автомата у моста в посёлке Войскорово.

Фото и видео: Telegram / Mash