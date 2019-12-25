Петербург удостоился гран-при за лучший гастрономический сувенир

Город представил на конкурсе шоколадную шкатулку, разработанную представителями комитета по развитию туризма и сотрудниками одной из профильных фабрик города.

Северная столица удостоена гран-при в номинации "Гастрономический сувенир" на IX Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" в Твери. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Город представил на конкурсе шоколадную шкатулку, разработанную представителями комитета по развитию туризма и сотрудниками одной из профильных фабрик города. Окончательно "растопили" сердца жюри положенные внутрь шкатулки конфеты "Петербург — это Счастье"

В городском правительстве подчеркнули, что туризм остаётся одной из самых перспективных отраслей экономики Петербурга. Путешественников привлекает не только богатое культурно-историческое наследие и архитектура, но и первоклассные кафе, ресторан, отели.

Ранее стали известны подробности о создании морского курорта на месте бывшей стройплощадки "Горская".

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма