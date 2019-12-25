Грамоту времён Петра I за "храброе стояние" в ходе войны выставили на аукцион

Стартовая стоимость – 200 тысяч рублей.

Грамоту от государей Иоанна и Петра Алексеевичей стольнику Кузьме Гурьеву за "храброе в воинских делах стояние" во время Русско-турецкой войны выставили на аукцион. Лот со стартовой стоимостью 200 тысяч рублей выставил аукционный дом "Литфонд".

Грамота датирована 19 марта 1686 г., на грамоте есть печать.

Стольник Кузьма Гурьев значился в Боярских списках XVIII века. Война между Османской империей и Русским царством длилась с 1672 по 1681 годы.

Ранее на торги выставили уникальное прижизненное собрание сочинений Гоголя.

Фото: Литфонд