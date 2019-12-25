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Графский пруд в Мурино получил шанс на возрождение
Сегодня, 14:20
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lizapoluda

Графский пруд в Мурино получил шанс на возрождение

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Водоем лидирует среди претендентов на проведение программы "Комфортная городская среда".

Администрация Мурино проводит голосование за объект культурного наследия, который получит финансовую поддержку и будет благоустроен в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2021 году. На данный момент большинство жителей проголосовало за территорию Графского пруда. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online". 

Отметим, что водоем имеет весомое истерическое значение: на его берегу располагалась усадьба графов Воронцовых. Дно пруда было выложено мраморными плитами, а недалеко от него располагались сады с деревьями, привезенными из Европы. Большинство из них не сохранилось до наших дней.

Ранее мы рассказали о предстоящем благоустройстве парка возле Всеволожского центра культуры и досуга.

Фото: ВКонтакте / 9online

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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