График пенсионных выплат в ноябре 2025 года может претерпеть изменения из-за праздничного дня, который граждане будут отмечать четвертого числа, а также последующих выходных. В связи с ситуацией конкретные даты финансовых поступлений могут отличаться в зависимости от региона и банковской организации. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Политик представляет в ни жней палате парламента фракцию КПРФ.

Если день выплаты приходится на праздничный или выходной, зачисление произойдет заранее, в ближайший рабочий день. Так, перечисления, запланированные на 4 ноября, будут проведены в пятницу, 3 ноября, а если дата совпадет с субботой или воскресеньем, средства поступят на счета еще до выходных. Сергей Гаврилов, депутат ГД

Законодатель добавил, что пенсионнные выплаты через "Почту России" будут доставляться с 3 по 25 ноября. Конкретная дата зависит от графика отделения и маршрута почтальона. При условии, что доставка выпадает на выходной, она проводится заранее. При получении пенсии на дому сотрудник отделения приносит деньги лично, а в офисе можно забрать их в кассе при предъявлении паспорта гражданина. Если денежные средства не востребованы более шести месяцев, то их перечисление приостанавливается. Для возобновления выплаты от человека потребуется новое заявление. Получатели, которые пользуются банковскими счетами, могут проверить поступление средств через онлайн-банк или мобильное приложение.

