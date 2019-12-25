С 20 сентября в Петербурге изменится график движения пригородных поездов

С 20 сентября график движения пригородных поездов на Октябрьской железной дороге будет скорректирован из-за уменьшения числа пассажиров в осенний период. Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале ОЖД.
Изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по направлениям Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского направлений.
Более детальную информацию можно найти на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Ранее мы сообщили о том, что c начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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