С 20 сентября в Петербурге изменится график движения пригородных поездов

Изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по направлениям Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского направлений.

С 20 сентября график движения пригородных поездов на Октябрьской железной дороге будет скорректирован из-за уменьшения числа пассажиров в осенний период. Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале ОЖД.

Изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по направлениям Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского направлений.

Более детальную информацию можно найти на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.