  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 20 сентября в Петербурге изменится график движения пригородных поездов
Сегодня, 13:44
46
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

С 20 сентября в Петербурге изменится график движения пригородных поездов

0 0

Изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по направлениям Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского направлений.

С 20 сентября график движения пригородных поездов на Октябрьской железной дороге будет скорректирован из-за уменьшения числа пассажиров в осенний период. Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале ОЖД.

Изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по направлениям Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского направлений.

Более детальную информацию можно найти на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее мы сообщили о том, что c начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: октябрьская железная дорога, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии