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Сын продолжает отстаивать граффити с Тальковым на Литейном проспекте
Сегодня, 19:06
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Сын продолжает отстаивать граффити с Тальковым на Литейном проспекте

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Граффити заметили на прошлой неделе на трансформаторной будке у Литейного проспекта.

В среду, 20 октября, у трансформаторной подстанции на Литейном проспекте должна была состояться встреча Игоря Талькова-младшего с представителями власти, звездами и ПАО "Россети Ленэнерго", чтобы обсудить дальнейшую судьбу граффити-портрета рок-музыканта Игоря Талькова. Однако представители на нее не пришли. Об этом сообщает "Фонтанка". 

В обсуждении планировали принять участие представитель ПАО "Россети Ленэнерго", депутат Госдумы Виталий Милонов, певец Игорь Корнелюк, актер Никита Джигурда и художник Никас Сафронов. Однако никто не пришел и даже не вышел на связь. 

Граффити заметили на прошлой неделе на трансформаторной будке у Литейного проспекта. Средства на арт-объект собирали поклонники, а компания, которая изготовила его, взяла деньги только за расходные материалы.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Монич

Теги: графиити, игорь тальков
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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