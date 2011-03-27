Сын продолжает отстаивать граффити с Тальковым на Литейном проспекте

Граффити заметили на прошлой неделе на трансформаторной будке у Литейного проспекта.

В среду, 20 октября, у трансформаторной подстанции на Литейном проспекте должна была состояться встреча Игоря Талькова-младшего с представителями власти, звездами и ПАО "Россети Ленэнерго", чтобы обсудить дальнейшую судьбу граффити-портрета рок-музыканта Игоря Талькова. Однако представители на нее не пришли. Об этом сообщает "Фонтанка".

В обсуждении планировали принять участие представитель ПАО "Россети Ленэнерго", депутат Госдумы Виталий Милонов, певец Игорь Корнелюк, актер Никита Джигурда и художник Никас Сафронов. Однако никто не пришел и даже не вышел на связь.

Граффити заметили на прошлой неделе на трансформаторной будке у Литейного проспекта. Средства на арт-объект собирали поклонники, а компания, которая изготовила его, взяла деньги только за расходные материалы.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Монич