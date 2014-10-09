Граффити-портрет Игоря Талькова заметили на Литейном проспекте

Изображение советского музыканта появилось на трансформаторной будке накануне.

На трансформаторной будке у Литейного проспекта, 37-39, заметили граффити-портер рок-музыканта Игоря Талькова. Сообщается, что изображение нанесли накануне.

Средства на арт-объект собирали поклонники, а компания, которая изготовила его, взяла деньги только за расходные материалы. Об этом сообщил один из инициаторов на своей странице в соцсети.

Когда изображение уже было нанесено, вечером перед будкой выступил сын погибшего Игоря Талькова. На концерт собрались преданные поклонники.

Напомним, музыканта убили 30 лет назад в "Юбилейном" перед выходом на сцену.

Ранее мы писали, что глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова.

Фото: Дмитрий Монич / Вконтакте