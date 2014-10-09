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Граффити-портрет Игоря Талькова заметили на Литейном проспекте
Сегодня, 11:11
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Граффити-портрет Игоря Талькова заметили на Литейном проспекте

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Изображение советского музыканта появилось на трансформаторной будке накануне.

На трансформаторной будке у Литейного проспекта, 37-39, заметили граффити-портер рок-музыканта Игоря Талькова. Сообщается, что изображение нанесли накануне. 

Средства на арт-объект собирали поклонники, а компания, которая изготовила его, взяла деньги только за расходные материалы. Об этом сообщил один из инициаторов на своей странице в соцсети.

Когда изображение уже было нанесено, вечером перед будкой выступил сын погибшего Игоря Талькова. На концерт собрались преданные поклонники. 

Напомним, музыканта убили 30 лет назад в "Юбилейном" перед выходом на сцену. 

Ранее мы писали, что глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова.

Фото: Дмитрий Монич / Вконтакте

Теги: граффити, игорь тальков, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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