Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова

Предполагаемый убийца находится в розыске.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад об обстоятельствах убийства певца Игоря Талькова и результатах расследования уголовного дела. Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование было возобновлено 13-го ноября 2018-го года, самое преступление произошло 6-го октября 1991-го года во дворце спорта "Юбилейный". Музыканту было 34 года. Следователи установили личности всех, кто находился на месте происшествия и должен быть опрошен в качестве свидетелей. Проводятся допросы дополнительных свидетелей.

Заочно обвинение было предъявлено Валерию Шляфману. Предполагается, что он совершил убийство по неосторожности. Мужчину объявили в федеральный и международный розыск.

Фото: СК РФ