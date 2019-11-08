Стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили

Накануне в саду дома Пашкова на Литейном проспекте появился стрит-арт с персонажами из сериала "Крутое пике".
Сегодня, как сообщили очевидцы в социальных сетях, граффити полностью закрасили желтой краской. Работу сделали участники объединения HoodGraff. Piter.TV заснял процесс создания изображения.
На трансформаторной будке были изображены Командор и пилот Дринкинс. Сериал выходил в рамках юмористического шоу "Каламбур".
По словам свидетелей, арт закрасили коммунальщики.
Фото: HoodGraff / VK
Обсуждение ( 0 )