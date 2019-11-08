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Стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили
Сегодня, 18:54
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nadezhda_sib

Стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили

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Он просуществовал всего сутки.

Накануне в саду дома Пашкова на Литейном проспекте появился стрит-арт с персонажами из сериала "Крутое пике". 

Сегодня, как сообщили очевидцы в социальных сетях, граффити полностью закрасили желтой краской. Работу сделали  участники объединения HoodGraff. Piter.TV заснял процесс создания изображения. 

На трансформаторной будке были изображены Командор и пилот Дринкинс. Сериал выходил в рамках юмористического шоу "Каламбур". 

По словам свидетелей, арт закрасили коммунальщики. 

Фото: HoodGraff / VK 

Теги: hoodgraff, стрит арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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