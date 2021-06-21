Петербургские художники нарисовали на скале в Африке портрет Чуковского

Таким образом они поблагодарили писателя за книгу про доктора Айболита.

Петербургские художники из сообщества HoodGraff нарисовали портрет детского писателя Корнея Ивановича Чуковского на скале у дороги Челмсфорд в Кейптауне. Таким образом они поблагодарили писателя за книгу про доктора Айболита.

Художники отметили, что Корней Иванович никогда не был в Африке. Однако именно благодаря его книге у нас сложилось представление о реке Лимпопо.

Как однажды советский доктор Айболит (или Doctor Ouch так его называют зарубежом) вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. Написали участники HoodGraff "ВКонтакте"

Николай Корнейчуков, которого все знают как Корнея Чуковского, родился в Петербурге в 1882 году. Умер в Москве в 1969 году. Он является самым издаваемым автором детской литературы в России.

Ранее Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин.

Фото: ВКонтакте / HoodGraff