Петербургская команда Hoodgraff представила перед посольством США изображение Саманты Смит

Работа была показала в день женевского саммита президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена.

Видео о создании своей новой работы представила петербургская стрит-арт команда Hoodgraff. На своем YouTube-канале художники показали, как создавали изображение Саманты Смит – школьницы из США, получившей известность после письменной переписки с Генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым. Девочка интересовалась, почему отношения между СССР и США такие напряженные.

Свою работу художники представили 16 июня – в день женевского саммита президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Фотографию граффити авторы сопроводили текстом письма Саманты на языке оригинала. Работу художники поставили перед зданием посольства США в Москве.

Видео: HoodGraff / YouTube