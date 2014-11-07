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Вчера, 22:47
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Петербургская команда Hoodgraff представила перед посольством США изображение Саманты Смит

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Работа была показала в день женевского саммита президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена.

Видео о создании своей новой работы представила петербургская стрит-арт команда Hoodgraff. На своем YouTube-канале художники показали, как создавали изображение Саманты Смит – школьницы из США, получившей известность после письменной переписки с Генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым. Девочка интересовалась, почему отношения между СССР и США такие напряженные. 

Свою работу художники представили 16 июня – в день женевского саммита президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Фотографию граффити авторы сопроводили текстом письма Саманты на языке оригинала. Работу художники поставили перед зданием посольства США в Москве.

Видео: HoodGraff / YouTube

Теги: hoodgraff, саманта смит, стрит-арт
Категории: Стрит-арт Петербурга: лица, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:33

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