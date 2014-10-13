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Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин

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Они предоставлялись для выставок.

Государственный Эрмитаж попросил два музея в Милане вернуть картины, которые он ранее передавал для проведения выставок. Об этом со ссылкой на представителей итальянских культурных учреждений сообщило РИА Новости.

У Palazzo Reale Эрмитаж попросил вернуть работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D"Italia с выставки придётся убрать 23 картины.

Предполагается, что картины вернут до конца марта.

Ранее Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии.

Фото: Piter.tv

Теги: милан, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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