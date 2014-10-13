Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин

Государственный Эрмитаж попросил два музея в Милане вернуть картины, которые он ранее передавал для проведения выставок. Об этом со ссылкой на представителей итальянских культурных учреждений сообщило РИА Новости.
У Palazzo Reale Эрмитаж попросил вернуть работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D"Italia с выставки придётся убрать 23 картины.
Предполагается, что картины вернут до конца марта.
Ранее Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии.
Фото: Piter.tv
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