Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин

Они предоставлялись для выставок.

Государственный Эрмитаж попросил два музея в Милане вернуть картины, которые он ранее передавал для проведения выставок. Об этом со ссылкой на представителей итальянских культурных учреждений сообщило РИА Новости.

У Palazzo Reale Эрмитаж попросил вернуть работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D"Italia с выставки придётся убрать 23 картины.

Предполагается, что картины вернут до конца марта.

Ранее Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии.

Фото: Piter.tv