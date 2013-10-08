Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии

С 4 марта для посещения музея не требуется QR-код. При этом сохраняется обязательное ношение масок.

После сокращения антиковидных ограничений Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах. Об этом рассказали 4 марта, в пятницу, в пресс-службе музея.

В сообщении отметили, что оплата билетов на сайте проходит с перебоями из-за технических проблем. Билеты на текущий день можно будет приобрести в кассах.

С 4 марта для посещения музея не требуется QR-код. При этом сохраняется обязательное ношение масок.

Ранее в Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды. Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

Фото: Piter.tv

