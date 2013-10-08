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Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии
Сегодня, 19:19
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Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах, которую приостановили во время пандемии

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С 4 марта для посещения музея не требуется QR-код. При этом сохраняется обязательное ношение масок. 

После сокращения антиковидных ограничений Эрмитаж возобновил продажу билетов в кассах. Об этом рассказали 4 марта, в пятницу, в пресс-службе музея. 

В сообщении отметили, что оплата билетов на сайте проходит с перебоями из-за технических проблем. Билеты на текущий день можно будет приобрести в кассах. 

С 4 марта для посещения музея не требуется QR-код. При этом сохраняется обязательное ношение масок. 

Ранее в Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды. Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

Фото: Piter.tv
 

Теги: билеты, маски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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