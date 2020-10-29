Cюда ежедневно приходят люди с ВИЧ, чтобы получить необходимые для жизни медикаменты.

Посвященный борьбе со СПИДом арт-объект открыли в Петербурге. Художники из коллектива Hoodgraff (известны по граффити с изображением Цоя, Бодрова, Боярского и других) создали на стене Центра СПИД на набережной Обводного канала надпись "NO DEATH ALLOWED", что означает "смерти здесь не место".

"Люди с ВИЧ-инфекцией должны знать, что они не одиноки", – такими словами художник Артём Бурж поприветствовал всех собравшихся на открытии арт-объекта.

Надпись "NO DEATH ALLOWED" с изображенными на ней актером Чарли Шином, баскетболистом Мэджиком Джонсоном и принцессой Дианой появилась в коридоре, который ведет к пункту выдачи лекарств. Cюда ежедневно приходят люди с ВИЧ, чтобы получить необходимые для жизни медикаменты.

Наша акция – это мостик от врача к пациенту. Люди, приходящие за терапией, видят изображения знаменитостей, которые живут или рассказывают о ВИЧ. Так люди понимают, что они не одни. Я считаю, таких арт-проектов должно быть как можно больше Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев

Три портрета – это три иконы борьбы с вич-инфекцией. Последние буквы слогана выполнены из зеркала, и посетители Центра, отражаясь в них, выражают поддержку людям с ВИЧ.

Мы познакомились с Татьяной Виноградовой, главным врачом центра СПИД, и она предложила нам коллаборацию Работу мы сделали за три дня, даже сняли небольшой проморолик. Артем Бурж, художник и руководитель проекта HoodGraff

В рамках коллаборации со Центром СПИД художники планируют создать еще несколько уличных арт-проектов, посвященных теме ВИЧ-инфекции.

СПРАВКА. Обследоваться на ВИЧ анонимно и бесплатно можно в Петербургском Городском центре профилактики и борьбы со СПИД или мобильных пунктах. Пройти текст в Центре можно в Анонимном кабинете (кабинет № 109), который находится на 1-м этаже поликлиники Центра СПИД, по адресу: наб.наб. Обводного канала, 179. Он работает с 9.00 до 19.00, по пятницам – с 9.00 до 13.00. Консультации проводятся бесплатно и анонимно, без предварительной записи, без предоставления документов и вне зависимости от того, есть у обратившегося регистрация в Петербурге или нет.

Ранее мы опубликовали интервью с Артемом Буржем – лидером команды HoodGraff. Мы пообщались на тему борьбы уличных художников с коммунальщиками и властями города, а также о HoodGraff-студии.

Текст, фото, видео: Сабина Зайнуллина / Piter.tv