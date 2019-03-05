ВИЧ не приговор: адреса медицинской и психологической поддержки в Петербурге

В Петербурге закрывается офис фонда "СПИД.Центр". Piter.tv собрал информацию о фондах и организациях в Петербурге, куда могут обратиться люди с ВИЧ.

Фонд "СПИД.Центр", работавший в Петербурге с 2019 года, закрывает свой офис на Лиговском проспекте из-за финансовых проблем. Уже с 23 сентября он переходит на онлайн-формат: консультации и помощь пациентам будут предоставляться через горячую линию +7 (995) 911-90-11. Также сохранятся выездные аутрич-тестирования на ВИЧ.

Мы верим, что это не прощание, а начало нового этапа, и будем искать новые возможности, чтобы продолжать работу в Петербурге. фонд "СПИД.Центр"

Как рассказали Piter.TV в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", в Санкт-Петербурге продолжают работать несколько фондов, в которые могут обратиться люди с ВИЧ.

Есть более сильные благотворительные фонды, с которыми мы работаем и с ними всё порядке. Это "Диакония", "Содействие", "Гуманитарное действие", "Е.В.А." (для женщин с ВИЧ). Санкт-Петербургский центр СПИД

Является бюджетным учреждением. Основными видами деятельности учреждения являются:

– профилактика, диагностика (включая лабораторные и инструментальные методы), лечение, ВИЧ-инфекции, сопутствующих и оппортунистических инфекций;

– внедрение современных методов диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа;

– организация учета, статистическая обработка и анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией, СПИДом в Санкт-Петербурге;

– разработка методических рекомендаций, инструкций по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

В стационаре Центра осуществляется лечение вирусных инфекций, ассоциированных заболеваний, работают отделения гинекологии, хирургии, реанимации и анестезиологии, гравитации крови, диагностики, медико-психологическое сопровождение. Клинико-диагностическая лаборатория Центра оснащена современным оборудованием.

Благотворительный фонд "Диакония"

Адрес офиса: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 66

Благотворительный фонд Диакония с 1991 года помогает бездомным людям, занимается реабилитацией людей с химическими зависимостями, поддерживает многодетные семьи, людей с инвалидностью, пожилых людей в трудной жизненной ситуации, а также тестирует на ВИЧ-инфекцию всех желающих.

Фото: ВКонтакте/ Благотворительный фонд Диакония

В фонде "Диакония" могут:

– Оказать анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с обязательным до-тестовым и пост-тестовым консультированием.

– Направить или сопроводить в профильные медико-социальные учреждения.

– Оказать психологическую поддержку людей, живущих с ВИЧ по вопросам принятия диагноза и преодолению внутренней стигмы.

– Распространить информационные и профилактические материалы.

Общественная организация "Содействие"

Адрес: Санкт-петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, дом 29, кв. 3

Межрегиональная благотворительная общественная организация "Содействие" работает с июля 2010 года.

Основные направления деятельности организации:

– Профилактика ВИЧ — инфекции среди общего населения и групп риска (консультирование и экспресс-тестирование)

– Социально-психологическое сопровождение людей, живущих с ВИЧ.

– Помощь в принятии диагноза и поддержка в формировании приверженности к лечению людям, живущим с ВИЧ.

– Проведение образовательных мероприятий для специалистов, работающих в ВИЧ-сервисных организациях.

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие"

Адрес: Каменноостровский проспект, д. 63, литера А, помещение 8-Н, м. Петроградская

Фото: ВКонтакте/ Фонд "Гуманитарное действие"

Более 20 лет фонд помогает особо уязвимым группам населения сохранять достоинство и здоровье, получать необходимую помощь и поддержку. Мы повышаем осведомленность общества о проблеме наркозависимости и социально значимых заболеваниях.

Люди, которые к ним обращаются, могут получить целый спектр услуг:

– Анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис с до- и посттестовой консультацией можно пройти на любом мобильном пункте и в медицинском центре фонда.

– В мобильных пунктах помощи и медицинском центре любой обратившийся может получить профилактический набор. В него входят средства индивидуальной защиты от различных инфекций, передающихся через кровь и/или половым путем.

– На мобильных пунктах принимают и утилизируют больше 300 000 использованных шприцев в год. За все время работы фонда утилизировано более 10 000 000 шприцев.

– На мобильных пунктах и в медицинском центре можно поговорить о том, что происходит в семье, о психологических проблемах, в том числе вызванных рискованным поведением, внутренних травмах.

– В медицинском центре можно пройти диагностику на различные заболевания, сдать анализы и получить результаты.

– В фонде работают более 10 специалистов по медико-социальному сопровождению, другими словами "кейс-менеджеров". Если человек узнал о своем положительном ВИЧ-статусе, он может воспользоваться нашей помощью по сопровождению и постановке на учет в городской или областной центр СПИД.

Наши сотрудники благодаря своим знаниям и опыту могут ускорить этот процесс, сохранить или повысить мотивацию на лечение. Мы помогаем на самых сложных этапах — принятия диагноза ВИЧ-инфекции и сохранения приверженности лечению. Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие"

Е.В.А.

Адрес: ул. Шкапина, д. 4, каб. 602

Е.В.А. — это сетевая организация, созданная для улучшения качества жизни женщин с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниям.

Основная форма поддержки наших подопечных – равное консультирование. Мы объединяемся, чтобы в любом населенном пункте ВИЧ-положительная женщина могла обратиться за поддержкой. Е.В.А.

Направления работы:

– Улучшение доступа к медико-социальным услугам.

– Снижение стигмы и дискриминации.

– Развитие потенциала партнерства членов Ассоциации.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Фото: unsplash (Bermix Studio)