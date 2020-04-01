Стрит-арту Петербурга предстоит "крутое пике" от HoodGraff

Процесс создания нового изображения заснял корреспондент Piter.tv.

Днем в среду, 1 апреля, мобильный корреспондент Piter.tv стал свидетелем появления нового изображения в саду дома Пашкова на Литейном проспекте. Между домами №№33 и 37-39 почти создан стрит-арт с персонажами вымышленного сериала "Крутое пике", выходившего в рамках телевизионного шоу "Каламбур", популярного в конце 90-х годов в России и на Украине.

Теперь в Петербурге временно поселятся неунывающий и мужественный Командор, роль которого в телешоу исполнял Юрий Стыцковский, а также изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс, образ которого воплотил Алексей Агопьян.

Отметим, что авторами данного рисунка являются участники объединения HoodGraff. Их баллонам принадлежат изображения Сергея Бодрова, Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Станислава Черчесова и других знаменитых персонажей из мира российской и мировой культуры.

Раньше на этом месте в саду дома Пашкова находилось граффити, изображающее сцену из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Журнал видеокомиксов "Каламбур" впервые вышел в эфир в 1996 году. Программа продержалась в эфире пять лет и на российском телевидении выходила в эфире каналов "ОРТ", "РТР", "ТНТ" и "ДТВ". В сегменте передачи под названием "Крутое пике" артисты телешоу обыгрывали штампы фильмов-катастроф.

"Пассажирский самолёт "Бройлер-747" терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров", – объявлялось перед каждой из серий.

Видео: Piter.tv