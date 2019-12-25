Заказчиком работ выступает предприятие "Петербургский метрополитен".

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что в Петербурге рассмотрят проект реконструкции станции "Парк Победы". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что соответствующий проект подготовило "Архитектурная мастерская Сахновского". Отмечается, что заказчиком выступает "Петербургский метрополитен".

Отмечается, что на проект планируется выделить 153 миллиона рублей. Ранее реконструкцию станции "Парк Победы" переносили четыре раза.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по экономполитике и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото::ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"/вк