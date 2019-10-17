Комитет по экономполитике и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Партнеры будут работать над построением социальных объектов в городе.

Петербургский комитет по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) расширил список банков-партнеров, помогающих возводить в городе объекты социальной инфраструктуры. Новичком среди дружественных городу банков оказался ВТБ.

Соответствующее соглашение 12 февраля подписали в Москве глава КЭПиСП Валерий Москаленко и старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь. Вместе партнеры разработают план мероприятий по развитию социнфраструктуры: городу нужны школы, детские сады и поликлиники. На данный момент социальные объекты в дефиците, хотя возведение жилых домов идет быстрыми темпами. До 2024 года в Петербурге нужно ввести в эксплуатацию порядка 300 школ, поликлиник и садиков.

Ранее сообщалось, что в Новом Петергофе построят детский сад и решат вопрос транспортной доступности.

Фото: Piter.TV