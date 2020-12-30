Градсовет одобрил эскиз памятника Петру I у "Лахты"

Эксперты одобрили эскиз со второго раза.

Во вторник, 2 февраля, члены градостроительного совета Петербурга одобрили эскиз памятника Петру I на набережной у "Лахта центра". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на протокол заседания.

Эскиз был одобрен со второго раза: в первый раз его отправили на доработку из-за того, что совету не понравилась взятая основа скульптуры вековой давности – император спасал утопающих. Утонувшего убрали, и картина стала более позитивной. Также авторы учли другие замечания. Новый памятник по мотивам исторического не нарушит авторское право, поскольку оно истекло в 2010 году. Оригинал стоял у Адмиралтейства и был посвящен 200-летию битвы под Полтавой. По легенде, Петр I простудился в ледяной воде у "Лахты", спасая людей, что привело его к смерти.

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Фото: vk.com/lakhtacenter