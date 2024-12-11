Градозащитники просят воссоздать взорванный храм Спаса на Сенной площади

Еще в 2011 году был выдан документ, позволяющий восстановить храм на историческом участке площадью 2900 квадратных метров, рассчитанный на тысячу прихожан.

Группа активистов, историков, защитников городской среды и архитекторов из Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову и главе федерального исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Кузнецову с просьбой о содействии в восстановлении храма Спаса на Сенной площади. Обращение было опубликовано в Telegram-канале "SOS СПб Снос" 9 января 2025 года.

По мнению авторов письма, вопрос восстановления храма стал особенно актуальным в свете предстоящей реконструкции наклонного хода станции метро "Сенная площадь", запланированной на 2026 год. Часть вестибюля станции затрагивает территорию, где ранее находились фундаменты собора.

В обращении упоминается, что еще в 2011 году был выдан документ, позволяющий восстановить храм на историческом участке площадью 2900 квадратных метров, рассчитанный на тысячу прихожан.

Ранее мы сообщили о том, что срок реконструкции дома Салтыковой продлили по решению суда.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС