В среду, 25 марта, стало известно о том, что Градостроительный совет Петербурга перешел на "удаленку" из-за коронавируса. Об этом сообщили в прес-службе комитета.
Отмечается, что в комитете все голосования по проектам проходят дистанционно.
"В связи с необходимостью соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга проходит в форме заочного рассмотрения проектов и дистанционного голосования по ним",
—сказано в сообщении.
Известно, что в настоящее время Градостроительный совет Петербурга рассматривает два строительных проекта и два эскиза памятников.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус.
Фото:Градостроительный совет Петербурга
Обсуждение ( 0 )