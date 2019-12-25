Члены совета рассматривают два строительных проекта и два эскиза памятников.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Градостроительный совет Петербурга перешел на "удаленку" из-за коронавируса. Об этом сообщили в прес-службе комитета.

Отмечается, что в комитете все голосования по проектам проходят дистанционно.

"В связи с необходимостью соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга проходит в форме заочного рассмотрения проектов и дистанционного голосования по ним", —сказано в сообщении.

Известно, что в настоящее время Градостроительный совет Петербурга рассматривает два строительных проекта и два эскиза памятников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус.

Фото:Градостроительный совет Петербурга