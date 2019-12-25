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Градостроительный совет Петербурга перешел на "удаленку" из-за коронавируса
Сегодня, 16:52
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IRINA_CHALKINA

Градостроительный совет Петербурга перешел на "удаленку" из-за коронавируса

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Члены совета рассматривают два строительных проекта и два эскиза памятников.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Градостроительный совет Петербурга перешел на "удаленку" из-за коронавируса. Об этом сообщили в прес-службе комитета. 

Отмечается, что в комитете все голосования по проектам проходят дистанционно. 

"В связи с необходимостью соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга проходит в форме заочного рассмотрения проектов и дистанционного голосования по ним",

—сказано в сообщении.

Известно, что в настоящее время Градостроительный совет Петербурга рассматривает два строительных проекта и два эскиза памятников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус.

Фото:Градостроительный совет Петербурга

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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