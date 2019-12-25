На заседании градостроительной комиссии Петербурга рассмотрели 21 заявку от девелоперов

Градостроительная комиссия Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко провела плановое заседание. Всего было рассмотрено 23 заявки.

На плановом заседании градостроительной комиссии поступили 23 заявки от девелоперов, однако две из них были отозваны и сняты с обсуждения. Остальных рассмотрели в рабочем порядке. Об этом пишут в Комитете по строительству Петербурга.

По итогам работы одобрено десять проектов. Среди которых ООО Специализированный застройщик "Остров", ООО "Галерная гавань", ООО "СПб Реновация", ООО "Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской", ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад", ООО "Специализированный застройщик "Терминал-Ресурс", ООО "Специализированный застройщик "СПб Реновация-Славянка", ООО "Специализированный застройщик "Потенциал", ООО "Специализированный застройщик "Белевское", ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт".

Однако шесть проектов получили отказ: ООО "БАЛТРАНЗИТ", ООО "ВЫБОРГСКАЯ", ООО "БАУ СИТИ", ООО "Специализированный застройщик "Эй Эй Джи" и два проекта ООО "ЗаСтрой".

Ещё пять жилищных проектов были возвращены на доработку.

Ранее сообщалось, что начало строительства Большого Смоленского моста планируется на декабрь этого года

Фото: Комитет по строительству

