Сильный град под Петербург остановил движение машин

По словам автомобилистки, сильный град шел около 5-ти минут.

В субботу вечером в районе 18:30 сильный град приостановил движение машин в Ломоносовском районе. Об этом сообщает 47news со ссылкой на очевидцев.

У деревни Коваши автомобилистам пришлось съехать на обочину и переждать погодное явление. По словам автомобилистки, сильный град шел около 5-ти минут.

Нас стояло машин пять, наверное. За мной шла колонна, а потом они перестали ехать. Предполагаю, что много машин могло встать. Продлился такой сильный залп минут пять. Дворники, в принципе, не справлялись, — рассказала девушка.

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Видео: 47news