Грабители ворвались в квартиру на Русановской и похитили деньги

Преступники угрожали хозяину квартиры.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию поступил звонок от мужчины 1995-го года рождения.

Он сообщил, что у входа в его квартиру д. №19 по ул. Русановской трое неизвестных мужчин надели ему на голову капюшон и вошли с ним в жилище.

Преступники приставили к горлу нож и потребовали деньги. Потерпевший сказал им, где они лежат.

Тогда грабители забрали 50 000 рублей, распылили в сторону мужчины газовым баллончиком и ушли.

Пострадавший запомнил приметы злоумышленников. Теперь их разыскивает полиция.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти грабители в масках ворвались в частный дом.

Фото: Pixabay