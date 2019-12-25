Грабители ворвались в квартиру на Русановской и похитили деньги

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию поступил звонок от мужчины 1995-го года рождения.
Он сообщил, что у входа в его квартиру д. №19 по ул. Русановской трое неизвестных мужчин надели ему на голову капюшон и вошли с ним в жилище.
Преступники приставили к горлу нож и потребовали деньги. Потерпевший сказал им, где они лежат.
Тогда грабители забрали 50 000 рублей, распылили в сторону мужчины газовым баллончиком и ушли.
Пострадавший запомнил приметы злоумышленников. Теперь их разыскивает полиция.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти грабители в масках ворвались в частный дом.
Фото: Pixabay
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