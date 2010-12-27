Три грабителя вынесли из квартиры на Ленинском проспекте сейф с деньгами и украшениями

В воскресенье, 17 ноября, полиция получила сообщение от 45-летней женщины об ограблении ее квартиры, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Гендиректор коммерческой фирмы пожаловалась, что трое неизвестных подобрали ключ к замку ее квартиры в доме №97 по Ленинскому проспекту и вынесли сейф с деньгами, документами и украшениями. Сумму ущерба хозяйка оценила в 978 тысяч рублей.
Камеры в подъезде и лифте позволили установить, что двое прикрывающих лица мужчин зашли в дом ранним утром 17 числа, парой часов позже к ним присоединился третий человек с большой сумкой. Некоторое время спустя все трое вышли из подъезда с добычей и скрылись в направлении проспекта Маршала Жукова.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже и приступили к розыску преступников.
Ранее в Петербурге рецидивист угнал Mercedes за 300 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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