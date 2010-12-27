В Петербурге рецидивист угнал Mercedes за 300 тысяч рублей

Грабитель устроил гонку на украденном авто.

Полиция Петербурга задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля марки Mercedes ML 320 2000 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Преступление произошло в ночь на 15 ноября. Иномарка была припаркована возле дома №56 по Большому проспекту. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Грабитель оставался на свободе совсем недолго. В 15:00 17 ноября его задержали у дома №58 по Санкт-Петербургскому шоссе. Подозреваемый устроил гонку на украденном Mercedes.

Сотрудник ГИБДД, увидев подозрительную машину, потребовал от водителя остановиться. Тот проигнорировал требование правоохранителя и увеличил скорость. Угнанная иномарка свернула в сквер рядом с мемориальным комплексом "Приморский". После этого мужчина, управлявший автомобилем, выскочил из салона и сиганул через овраг. Инспектор ГИБДД побежал за ним, попутно вызывая по рации подмогу. Нарушитель был задержан через несколько минут.

Задержанный и ранее имел проблемы с законом и был судим за кражу. Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

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