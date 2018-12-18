У петербургской воспитательницы детсада угнали дорогую иномарку

А безработный петербуржец лишился автомобиля стоимостью 3 миллиона.

В минувшие сутки сразу два петербуржца лишились своих дорогих новых машин, сообщает АН "Оперативное прикрытие". 5 ноября 31-летняя сотрудница детского сада заявила об угоне ее "Хендай Крета". Машина, припаркованная у дома №3 в переулке Бойцова, исчезла в промежуток времени между утром 1 ноября и ночью 5 ноября. По данным системы слежения, автомобиль стоимостью миллион рублей уехал от хозяйки по Новоизмайловскому проспекту вечером 1 ноября.

Также в ночь с 4 на 5 ноября уехала, управляемая чужими руками, черная "Тойота Камри". Она была припаркована владельцем у дома № 13 по улице Вавилова. 47-летний безработный житель Выборгской стороны заявил, что машина стоила 3 миллиона рублей.

Немногим ранее две пьяные петербурженки угнали отечественный автомобиль.

Фото: Piter.TV