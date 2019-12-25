Грабитель вырвал у пожилой петербурженки кошелёк накануне Дня Победы

Сумма ущерба составляет 200 000 рублей.

В пятницу, 8 мая, в полицию обратилась женщина 1940 года рождения с заявлением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, у д. 9 корп. 2 по ул. Ярослава Гашека неизвестный мужчина попросил её разменять 5 000 рублей. Женщина сказала, что деньги дома, и он пошёл с ней к ее квартире.

Когда женщина вышла на лестничную клетку с кошельком, чтобы разменять деньги, злоумышленник выхватил у неё из рук кошелёк и убежал.

Сумма ущерба составила 200 000 рублей.

Лифт оборудован камерой видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти преступники избили и ограбили мужчину в его доме.

Фото: Pixabay