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Грабитель в Петербурге украл 53 плитки шоколада
Сегодня, 17:32
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arteliseev

Грабитель в Петербурге украл 53 плитки шоколада

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Общая сумма награбленного составила 3.5 тысячи рублей.

19 октября, в субботу, в полицию обратилась сотрудyица магазина, расположенного на улице Декабристов. По ее заявлению, в магазин зашел человек, забравший с собой 53 плитки шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция начала проводить проверку, в ходе которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сам инцидент произошел во вторник, 15 октября. Общая сумма похищенного составила  3.5 тысячи рублей. 

Напомним, что ранее мы писали о полученной посылке, в которой было обнаружен надкусанный шоколад.

Фото: pixabay.com

Теги: ограбление, шоколад
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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