Петербурженка получила посылку с надкусанным шоколадом

Посылка была отправлена первым классом.

В субботу, 19 октября, женщина получила вскрытую посылку, в которой находились витамины и кондитерские изделия. Среди них был надкусанная плитка шоколада. Инцидент произошел в почтовом отделении №289 на улице Олеко Дундича, 36/1. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Посылка погрызенная снаружи. Витамины целы, но упаковки помяты и разорваны. От шоколада отгрызен большой кусок", – рассказывает получательница.

Посылка была отправлена первым классом из Калининграда и дошла до точки назначения за 4 дня.

На сортировочном центре, по заверению почтовиков, ее приняли в нетронутом виде. В отделении заявили, что ничем не могут помочь и что подобные случаи у них происходят не в первый раз.

Недавно мы сообщали о недавнем сбое в работе почты РФ.

Фото: pixabay.com