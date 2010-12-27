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Петербурженка получила посылку с надкусанным шоколадом
Сегодня, 18:58
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arteliseev

Петербурженка получила посылку с надкусанным шоколадом

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Посылка была отправлена первым классом.

В субботу, 19 октября, женщина получила вскрытую посылку, в которой находились витамины и кондитерские изделия. Среди них был надкусанная плитка шоколада. Инцидент произошел в почтовом отделении №289 на улице Олеко Дундича, 36/1. Об этом сообщает "Фонтанка". 

"Посылка погрызенная снаружи. Витамины целы, но упаковки помяты и разорваны. От шоколада отгрызен большой кусок", – рассказывает получательница.

Посылка была отправлена первым классом из Калининграда и дошла до точки назначения за 4 дня. 

На сортировочном центре, по заверению почтовиков, ее приняли в нетронутом виде.  В отделении заявили, что ничем не могут помочь и что подобные случаи у них происходят не в первый раз.

Недавно мы сообщали о недавнем сбое в работе почты РФ. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:30

Все это знакомо. Из Москвы в Томск  отправляли неоднократно. Шоколад открыт, косметика украдена, коробки помяты. Фу, как противно!!!!   Правды не найти, и опись не помогла.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 19:59

Почему опись не помогла? 

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