Работа "Почты России" в Петербурге и Ленобласти парализована

Отправление и получение посылок и писем "зависло" вечером 10 октября.

Вечером 10 октября петербуржцы не смогли ни отправить, ни получить переводы, письма и посылки. Об огромных очередях в почтовых филиалах Piter.tv рассказали горожане. Сотрудники "Почты" не могли принять у людей даже простые письма для отправки. Неудобства объяснили сбоем информационной системы.

В пресс-службе "Почты России" Piter.tv сказали, что сбой в работе отделений вызвала техническая ошибка, возникшая при установке обновления единой автоматизированной системы. Именно в ней работают операторы, вводя необходимые для отправки и оказания услуг данные.

"Технические службы уже решают этот вопрос, в самое ближайшее время работу восстановят", – пообещали в "Почте России".

Ранее "Почта России" прокомментировала аварию грузовика с посылками под "мостом глупости"

Фото: Piter.tv