"Почта России" прокомментировала аварию грузовика с посылками под "мостом глупости"

Почтовые отправления, находившиеся в автомобиле, находятся в целости и сохранности.

В среду, 9 октября, грузовик с посылками и письмами застрял под мостом в Купчино. Почтовые отправления, находившиеся в автомобиле, находятся в целости и сохранности. Об этом сообщила пресс-служба "Почты России".

Напоним, что водитель не рассчитал габариты средства и застрял под железнодорожным мостом на Южном шоссе у станции "Сортировочная". В пресс-службе заверили, что произошедшее никак не отразится на обслуживании клиентов. В настоящее время, к месту аварии прибыл дополнительный автотранспорт. "Почта России" заверила, что контрольные сроки доставки корреспонденции будут соблюдены.

Отметим, что в аварии никто не пострадал.

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Фото:дтп и чп петербург/вк