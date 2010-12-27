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Грабительница магазина в леопардовых лосинах оказалась "грабителем"
Сегодня, 19:03
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nadiputintseva
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Грабительница магазина в леопардовых лосинах оказалась "грабителем"

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Правоохранительные органы наткнулись на интересное открытие во время расследования ограбления магазина.

Ночью 11 апреля в круглосуточный магазин на Богатырском проспекте пришли мужчина и, как предполагалось ранее, женщина. Угрожая продавщице ножом, грабитель забрал из кассы 15 тысяч рублей. Злоумышленники прихватили с собой сумку с личными вещами пострадавший и скрылись.

Единственная зацепочка в этом деле были леопардовые лосины. Как сообщает "Политэксперт", меньше, чем за неделю сотрудникам полиции Санкт-Петербурга удалось выйти на след "парочки", но оказалось, что "спутница" грабителя – мужчина. Точнее соучастником оказался 29-летний бомж, который заявился в круглосуточный магазин в красном халате и леопардовых лосинах.

Подельником оказался 31-летний ранее судимый безработный местный житель, проживающий в соседнем доме от места преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что посетитель ТЦ на Стачек получил по голове доской от скамейки.

Теги: криминальные происшествия , новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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