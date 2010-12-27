Посетитель ТЦ на Стачек получил по голове доской от скамейки

Между мужчинами возникла перепалка, в результате которого одного госпитализировали, а другого отвезли в отдел полиции.

В минувшее воскресенье два посетители торгового центра на проспекте Стачек не смогли уладить конфликт на словах, в результате один из них ударил оппонента "чем под руку попалось". К сожалению, ближе всего находилась доска от лавочки.

Как сообщает пресс-служба УВО, наряд вневедомственной охраны приехал в ТЦ в 16:16 после вызова по тревожной кнопке. Как выяснилось, между двумя посетителями произошла ссора, переросшая в драку. На месте происшествия оперативники задержали 42-летнего мужчину, который настолько вышел из себя, что оторвал от лавочки одну доску и ударил ей по голове 34-летнему петербуржцу.

Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №6 с открытой раной головы. Агрессора доставили для прояснения обстоятельств в 64 отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "безбашенный" глухарь напал на мужчину под Томском.