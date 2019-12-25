Жителя Шушар обокрали в парадной на 108 тыс. рублей

Неизвестные ударили заявителя по лицу, похитив рюкзак и сумку.

Во вторник, 6 декабря, в полицию поступило заявление от 22-летнего жителя Шушар. Молодой человек рассказал о том, что в период с 06:50 до 07:10 в парадной дома по Валдайской улице его настигли двое неизвестных, ударили по лицу и открыто похитили личные вещи. Об этом стало известно Piter.TV.

У заявителя украли рюкзак с документами, сумку с диджей контроллером, ноутбук, мобильный телефон, нагревательную систему табака и серебряные сережки. Сумма ущерба составила 108 000 рублей. Злоумышленникам на вид 25-30 лет, рост 175-180 см. Они скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские оперативно раскрыли кражу ноутбука стоимостью 60 тысяч рублей в электричке.

Фото: Piter.TV