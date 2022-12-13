  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За 2023 год в Петербурге установят более 100 светофоров с системой голосового сопровождения
Сегодня, 8:06
53
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За 2023 год в Петербурге установят более 100 светофоров с системой голосового сопровождения

0 0

Городскую среду для людей, у которых есть проблемы со зрением, улучшат в семи районах.

В 2023 году в Северной столице прибавится более 100 светофоров с системой голосового сопровождения. Об этом сообщил Telegram-канал городского комтранса.

Всего обновление затронет 7 районов Петербурга − Василеостровский, Выборгский, Центральный, Калининский, Кировский, Адмиралтейский и Красносельский.

Напомним, что говорящие светофоры служат для дублирования визуального сообщения слабовидящим пешеходам: благодаря этому, они могут безопасно пересечь проезжую часть. Таким образом, город формирует комфортную городскую среду для петербуржцев и гостей города  с проблемами зрения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют модернизировать 51 светофор.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии