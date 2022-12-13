За 2023 год в Петербурге установят более 100 светофоров с системой голосового сопровождения

В 2023 году в Северной столице прибавится более 100 светофоров с системой голосового сопровождения. Об этом сообщил Telegram-канал городского комтранса.
Всего обновление затронет 7 районов Петербурга − Василеостровский, Выборгский, Центральный, Калининский, Кировский, Адмиралтейский и Красносельский.
Напомним, что говорящие светофоры служат для дублирования визуального сообщения слабовидящим пешеходам: благодаря этому, они могут безопасно пересечь проезжую часть. Таким образом, город формирует комфортную городскую среду для петербуржцев и гостей города с проблемами зрения.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют модернизировать 51 светофор.
Фото: Piter.TV
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