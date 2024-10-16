Готическую усадьбу Альбрехта в Ленобласти выставили на торги

Лес вот уже почти двести лет надежно укрывает особняк от суеты и лишних глаз.

Усадьба "Утешение", расположенная в Кингисеппском районе Ленинградской области и являющаяся объектом культурного наследия, выставлена на торги за символическую цену в 4 тысячи рублей. Однако, по оценкам специалистов, на её реставрацию потребуется около 140 миллионов рублей.

Как пишет "Смотрим.ру", старинный усадебный дом надежно укрыт лесом, что позволяло владельцам, Ивану и Эрмине Альбрехтам, уединиться в своем поместье, построенном в 1830 году на берегу небольшого озера. По словам директора ГБУК ЛО "Музейное агентство" Леси Колесниковой, название усадьбы связано с печальными событиями в семье Альбрехтов – смертью их сына Александра и невестки.

В XIX веке усадьба неоднократно меняла владельцев, каждый из которых оставил свой след в ее истории. После революции в усадьбе располагался пансионат, закрытый в 90-х годах. С тех пор, как усадьба перешла на баланс Ленинградской области, вход в особняк запрещен.

Заместитель директора ГБУК ЛО "Музейное агентство" Юрий Юруть отметил, что доступ к объекту ограничен в силу приказа, и любое пребывание на территории усадьбы с проникновением или повреждением влечет за собой административную и уголовную ответственность. Почему принято решение продать усадьбу, пока не сообщается.

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Фото: ВКонтакте / Клуб путешественников Ленинградской области (Анна Макарычева)