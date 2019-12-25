Госжилнадзор провел рейд по многоквартирным домам в Выборге

Нарушения будут устранены.

Сотрудники комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области совместно с представителями отдела по жилищному хозяйству администрации Выборгского района осмотрели 10 многоквартирных домов в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Адреса, которые посетила комиссия, были отобраны с учетом обращений местных жителей по "горячей линии" комитета. В ходе проверки обнаружены нарушения правил санобработки в нескольких подъездах. Некоторые лестничные клетки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Составлено два протокола по факту нарушения санитарных норм. Предупреждения о необходимости усиления контроля за процедурами дезинфекций направлены в три вправляющие компании.

Отметим, что в Выборгском районе действуют обязательные правила дезинфекции мест общественного пользования во всех городах и поселениях. Управляющие компании и ТСЖ несут административную ответственность за любые нарушения.

Чтобы сообщить о проблемах, связанных с санобработкой в Выборгском районе, необходимо обратиться по телефону "горячей линии" регионального госжилнадзора: 8 (812) 539-51-73.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжается замена лифтов.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО